Eric Antonio Fagundez (Burgos Burpellet BH) a remporté, ce dimanche, la 65ème édition du Tour de Campanie, épreuve qui n’avait plus été organisé depuis 2001. L’Uruguayen s’est imposé au sprint dans les rues de Nalpes, à la photo finish, devant Alexandre Delettre (Team TotalEnergies). Andrii Ponomar (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) complète le podium du jour.

Le classement du Tour de Campanie 2026

  1. Eric Antonio Fagundez
  2. Alexandre Delettre
  3. Andrii Ponomar


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Crédit : Burgos Burpellet BH / LegaCiclismoPro