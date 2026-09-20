Eric Antonio Fagundez (Burgos Burpellet BH) a remporté, ce dimanche, la 65ème édition du Tour de Campanie, épreuve qui n’avait plus été organisé depuis 2001. L’Uruguayen s’est imposé au sprint dans les rues de Nalpes, à la photo finish, devant Alexandre Delettre (Team TotalEnergies). Andrii Ponomar (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) complète le podium du jour.

🏆🇺🇾 ¡Grandísima victoria de @Eric_Fagundez en una llegada de foto finish en Nápoles! ¡Qué forma de cerrar estos cuatro maravillosos años juntos! 🥹💜 📺 @LegaCiclismoPro #CicloturismoBurgos #GirodiCampania 🇮🇹 pic.twitter.com/W5LwG4wQjl — Burgos Burpellet BH (@BurgosBH) September 20, 2026

Le classement du Tour de Campanie 2026

Eric Antonio Fagundez Alexandre Delettre Andrii Ponomar





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