Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) a remporté, ce jeudi, la 12ᵉ étape du Tour de France 2024. Quatre coureurs ont pris la bonne échappée du jour, avec deux Groupama-FDJ (Valentin Madouas et Quentin Pacher), Anthony Turgis (TotalEnergies) et le porteur du maillot à pois par procuration, Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Au sprint intermédiaire, Turgis passe en tête et conforte sa troisième place au classement par points alors que Biniam Girmay devance Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) dans le peloton.

Les derniers rescapés de l’échappée sont repris par le peloton à 42 kilomètres de l’arrivée par un peloton emmené par les équipes de sprinter. À 12 kilomètres de l’arrivée, Alexey Lutsenko (Asatana Qazaqstan Team) part à la faute et emmène avec lui de nombreux coureurs au sol dont Primož Roglič (Red Bull Bora-Hansgrohe). Déjà tombé ce mercredi, le Slovène repart vite, mais peine à suivre les roues de ses coéquipiers.

#TDF2024 | Aïe aïe aïe…. Énorme chute dans le peloton à 12 km de l’arrivée ❌ Alexey Lutsenko et Primož Roglič en ont fait les frais. 📺 Suivez le direct : https://t.co/X6LNW0uH98 pic.twitter.com/lI9JN0pVNm — francetvsport (@francetvsport) July 11, 2024

Parfaitement lancé par Dan McLay, Arnaud Démare (Arkéa – B&B Hotels) lance son sprint de loin, mais se fait déborder dans les derniers mètres par Biniam Girmay, qui décroche sa troisième victoire sur ce Tour de France. L’Érythréen devance Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) et Arnaud Démare. Sur la ligne, Roglic cède 2:27″ dans la lutte au podium.

#TDF2024 | 🚀🇪🇷 LA 12ÈME ÉTAPE POUR BINIAM GIRMAY ! 🏆 Mais quelle édition du Tour de France pour l’Érythréen qui signe son troisième succès sur la Grande Boucle juste devant Arnaud Démare ! 📺 Le debrief de l’étape : https://t.co/X6LNW0uH98 pic.twitter.com/IDZCng9y1C — francetvsport (@francetvsport) July 11, 2024

Le classement de la 12ᵉ étape du Tour de France 2024

Biniam Girmay Wout van Aert Arnaud Démare

Results powered by FirstCycling.com

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) Quentin Pacher (Groupama-FDJ)