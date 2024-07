Anthony Turgis (Team TotalEnergies) a remporté, ce dimanche, la 9ᵉ étape du Tour de France 2024 disputée autour de Troyes. Après de longues minutes de bataille et un début d’étape très rapide, un groupe d’une dizaine de coureurs parvient à faire la différence avec Maxim Van Gils (Lotto Dstny), Axel Zingle (Cofidis), Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Anthony Turgis ou encore Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) et Ben Healy (EF Eduation-EasyPost). Derrière, dans le secteur numéro 13, de nombreux coureurs doivent mettre pied à terre dans le peloton. Primož Roglič (Red Bull Bora-Hansgrohe) est pris dans une cassure, mais parvient à revenir sur le groupe maillot jaune quelques kilomètres plus loin.

#TDF2024 | Les chemins blancs font des dégâts ! 😮 Plusieurs coureurs sont obligés de monter à pied dans le secteur 13, le chemin blanc de Baroville ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/7gyV7AaT50 pic.twitter.com/gWkCH2izi2 — francetvsport (@francetvsport) July 7, 2024

À 89 kilomètres de l’arrivée, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) accélère dans une descente, suivi par Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Mais le maillot jaune et le maillot blanc décident de se relever alors que les coéquipiers de Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) avaient suivi le coup. Dans le secteur 10, Evenepoel se dresse sur les pédales, avant d’être rejoint par Pogacar et Vingegaard, qui ne relaie pas ses deux concurrents. Les trois hommes reviennent rapidement sur l’échappée, mais décident de se relever et de laisser filer les hommes de tête.

#TDF2024 | 🔥 Les favoris du Tour prennent des risques ! 🚴 Après l’attaque d’Evenepoel, Pogačar et Vingegaard sont aussi sortis du peloton pour former un groupe avec les trois premiers du classement général : Roglić n’est pas là ! 📺 Le direct : https://t.co/7gyV7AaT50 pic.twitter.com/BshzkZh2a9 — francetvsport (@francetvsport) July 7, 2024

À 22 kilomètres de l’arrivée, Tadej Pogačar place une nouvelle accélération. Le maillot jaune fait céder Vingegaard mais ça se regroupe à la sortie du secteur. Dans le dernier chemin, le maillot jaune essaye à nouveau, mais les principaux favoris sont vigilants. À l’avant, Jasper Stuyven a attaqué à 11 kilomètres de l’arrivée. Mais le Belge ne parvient pas à creuser et se fait reprendre à la flamme rouge. Idéalement placé dans le final, Anthony Turgis s’impose au sprint à Troyes devant Tom Pidcock et Derek Gee (Israel – Premier Tech). À 30 ans, Turgis décroche la 7ᵉ et plus belle victoire de sa carrière.

#TDF2024 | 🇫🇷 LA VICTOIRE D’ANTHONY TURGIS À TROYES !!! 🥇 Le Français s’impose dans un superbe finish devant le groupe de tête et remporte la troisième victoire française dans ce Tour de France 2024 🤩 pic.twitter.com/RDnGV7UbEK — francetvsport (@francetvsport) July 7, 2024

Le classement de la 9ᵉ étape du Tour de France 2024

Anthony Turgis Tom Pidcock Derek Gee

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) Jasper Stuyven (Lidl-Trek)