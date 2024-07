Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce samedi, la 14ᵉ étape du Tour de France 2024. En début de course, un groupe d’une vingtaine de coureurs parvient à s’extirper du peloton avec David Gaudu (Groupama-FDJ), Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Oier Lazkano (Movistar Team) ou encore Ben Healy (EF Education-EasyPost). Derrière, dans le peloton, la formation UAE Team Emirates contrôle l’écart.

#TDF2024 | 🏎 David Gaudu fait l’intérieur et prend le meilleur sur Oier Lazkano au sommet de la Hourquette d’Ancizan ! 🍿 Suivez le direct : https://t.co/oNpuoVWwMJ pic.twitter.com/NyqbyX7mcm — francetvsport (@francetvsport) July 13, 2024

Au sommet du Tourmalet, Gaudu accélère pour prendre les points, mais c’est Lazkano qui passe en tête. Le Breton devance le coureur de la Movistar au sommet de la Hourquette d’Ancizan. Dès les premières pentes du Pla d’Adet, Healy s’isole seul en tête alors qu’Adam Yates (UAE Team Emirates) passe à l’offensive à 7 kilomètres de l’arrivée.

#TDF2024 | 🔥 L’attaque de Pogačar à moins de 5 kilomètres de l’arrivée !! 🟡 Le maillot jaune tente de distancer Jonas Vingegaard et prend la tête de la course ! 🍿 Suivez le direct : https://t.co/oNpuoVWwMJ pic.twitter.com/KTmF7vswGv — francetvsport (@francetvsport) July 13, 2024

À 5 kilomètres du sommet, Tadej Pogačar place une attaque franche et revient très rapidement sur Adam Yates. Après un gros relai du Britannique, Pogacar s’en va seul, mais Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) limite bien la casse et fait craquer Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Dans les dernières pentes, le maillot jaune accélère encore et s’impose en solitaire au sommet du Pla d’Adet. Il devance Jonas Vingegaard, +39″ et Remco Evenepoel, +1:10″. Au classement général, le Slovène compte désormais 1:57″ sur Vingegaard, qui passe devant Evenepoel.

#TDF2024 | 🔥🔥🔥 VICTOIRE DE TADEJ POGAČAR !!! 🟡 Quelle DÉMONSTRATION du maillot jaune qui prend toujours plus d’écart sur ses concurrents au classement général 🍿 Suivez le direct : https://t.co/oNpuoVWwMJ pic.twitter.com/fGHY9Niyvn — francetvsport (@francetvsport) July 13, 2024

Le classement de la 14ᵉ étape du Tour de France 2024

Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Remco Evenepoel

Results powered by FirstCycling.com

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) Ben Healy (EF Education-EasyPost)