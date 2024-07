Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Tour d’Autriche. Dans un final taillé pour puncheurs (2,5 km à 6,5%), l’Italien a repris Welay Hagos Berhe (Jayco AlUla) dans les derniers mètres pour s’imposer à St. Johann Alpendorf. Il devance Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) et son coéquipier Felix Großschartner. Le Français Adrien Maire (TDT – Unibet Cycling Team) prend une belle quatrième place. À 34 ans, Ulissi décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

