Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape de la Settimana Coppi e Bartali. Dans la bosse finale, l’Italien a fait parler ses talents de puncheur pour s’imposer devant son compatriote Davide De Pretto (Jayco-AlUla) et Archie Ryan (EF Education-EasyPost). Diego Ulissi fait coup double et s’empare de la tête du classement général. Il s’agit de la 16ᵉ victoire de la saison pour la formation UAE Team Emirates.

Experience was the key today! Diego Ulissi takes the win in the second stage of Coppi e Bartali #CoppieBartalihttps://t.co/JMUrqhZ3Rv pic.twitter.com/HzL5wlYUzq

— Eemeli (@LosBrolin) March 20, 2024