Victor Koretzky et Pauline Ferrand-Prévot ont dominé la deuxième manche de la Shimano Super Cup Massi à Banyoles en Espagne.

La deuxième manche de la Shimano Super Cup Massi avait lieu ce week-end à Banyoles en Espagne. Déjà lauréate de la première manche à La Nucia, il y a deux semaines, Pauline Ferrand-Prévot (Ineos Grenadiers) a signé une nouvelle victoire. La championne du monde du XCO devance Jolanda Neff (Trek) et la championne des États-Unis, Savilia Blunk (Decathlon Ford).

Le classement de la 1ʳᵉ manche de la Shimano Super Cup Massi Femmes

Pauline Ferrand-Prévot Jolanda Neff Savilia Blunk

Podium 100% Français chez les Hommes

Sur la course hommes, Victor Koretzky (Specialized) s’est imposé en solitaire. Le Français a devancé ses compatriotes et coureurs de la BMC Jordan Sarrou et Titouan Carrod pour un podium 100% tricolore.

Le classement de la 1ʳᵉ manche de la Shimano Super Cup Massi Hommes