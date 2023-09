Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, la 6ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne. À 2 kilomètres de l’arrivée, plusieurs dizaines de coureurs ont été pris dans une chute à l’avant du peloton. Dans la dernière ligne droite, le leader de la course Wout van Aert (Jumbo-Visma) lance Olav Kooij mais c’est Danny van Poppel qui est la plus rapide. Le Néerlandais s’impose à la photo finish devant Ethan Vernon (Grande-Bretagne). Tord Gudmestad (Uno-X Pro Cycling Team) prend la troisième place. Wout Van Aert conserve la tête du classement général.

DANNY VAN POPPEL ENDS JUMBO – VISMA’S RUN IN HARLOW 🏆

The @BORAhansgrohe rider edges out Ethan Vernon by inches to win stage six. #TourOfBritain 🔴🔵⚪️ pic.twitter.com/57vm1yWPPu

