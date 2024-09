Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne. Malgré de multiples attaques dans le final, dont celles des leaders de la Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe, c’est un peloton groupé qui s’est disputé la victoire. C’est finalement Paul Magnier qui s’impose au sprint à Kelso. Il devance Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) et Robert Donaldson (Trinity Racing). À 20 ans, le Frençais décroche sa troisième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne