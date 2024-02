Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce samedi, la 2ᵉ étape du Tour de la Provence. À 50 kilomètres de l’arrivée, Marco Frigo (Israel-Premier Tech) se débarrasse de ses compagnons d’échappée et s’en va seul. Derrière, le leader de la course Mads Pedersen accélère pour prendre les bonifications au sprint intermédiaire et poursuit son effort. Un groupe de 10 coureurs se détache du peloton. Attaqué par ses concurrents, le leader du classement général fait la grande majorité du travail. Dans la montée finale, Marco Frigo est repris à 500 mètres de la ligne par Mads Pedersen, qui, au bout de l’effort, s’impose une nouvelle fois devant Axel Zingle (Cofidis) et Clément Champoussin (Arkéa – B&B Hotels). Déjà vainqueur du prologue et de la première étape, Mads Pedersen poursuit son sans-faute avant la dernière étape, ce dimanche, qui s’annonce indécise avec beaucoup de vent attendu.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de la Provence