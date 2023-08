Riley Pickrell (Canada) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape Tour de l’Avenir. Au terme des 189 kilomètres de l’étape la plus longue de ce Tour de l’Avenir, disputée entre Nozay et Chinon, le Canadien s’est imposé au sprint. Il devance Radoslaw Fratczak (Pologne), qui a levé les bras trop tôt, et Tene Rotem (Israël). Très nerveux, le final de cette deuxième étape a été marquée par une chute. Le Polonais Michał Pomorski s’empare de la tête du classement général.

𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗶𝘀𝗵! 📸🏁 Canada's Riley Pickrell just pips Poland's Radoslaw Fratczak in a 𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧 𝙘𝙡𝙤𝙨𝙚 finish to Stage 2 of the Tour de l'Avenir 🤏#TDAV | @tourdelavenir pic.twitter.com/6gSuxyxSlP — Eurosport (@eurosport) August 21, 2023

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de l’Avenir