Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 119ᵉ édition du Tour de Lombardie. Le champion du monde a accéléré dans le Passo Di Ganda, où personne n’est parvenu à le suivre. Après avoir repris et lâché, Quinn Simmons (Lidl-Trek), le Slovène s’impose en solitaire et remporte le Tour de Lombardie pour la cinquième fois consécutive. Il devient le premier coureur à réaliser cet exploit. Comme en 2024, il devance Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) complète le podium. Une semaine après son podium aux championnats d’Europe, Paul Seixas (Décathlon AG2R La Mondiale) prend la 7ᵉ place.

Le classement du Tour de Lombardie 2025
  1. Tadej Pogačar
  2. Remco Evenepoel
  3. Michael Storer

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Il Lombardia