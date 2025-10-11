Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 119ᵉ édition du Tour de Lombardie. Le champion du monde a accéléré dans le Passo Di Ganda, où personne n’est parvenu à le suivre. Après avoir repris et lâché, Quinn Simmons (Lidl-Trek), le Slovène s’impose en solitaire et remporte le Tour de Lombardie pour la cinquième fois consécutive. Il devient le premier coureur à réaliser cet exploit. Comme en 2024, il devance Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) complète le podium. Une semaine après son podium aux championnats d’Europe, Paul Seixas (Décathlon AG2R La Mondiale) prend la 7ᵉ place.

It’s take-off for Tadej Pogacar at Il Lombardia 🚀 Nobody can live with the world champion as leaves his rivals behind 💪 pic.twitter.com/30Z4e7R1RO — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 11, 2025

Le classement du Tour de Lombardie 2025

Tadej Pogačar Remco Evenepoel Michael Storer

