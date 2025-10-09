Dernier Monument de la saison, le Tour de Lombardie livrera son verdict ce samedi 11 octobre. Voici le parcours et les favoris.

La 119ᵉ édition du Tour de Lombardie a lieu ce samedi 11 octobre. Créée en 1905, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour. Il s’agit du dernier Monument de la saison. L’an dernier, le champion du monde Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) s’était imposé en solitaire, devant Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Cette année, Tadej Pogačar sera le grand favori, lui qui pourrait s’imposer pour la cinquième fois consécutive en terre lombarde. Remco Evenepoel, Paul Seixas (Décathlon AG2R La Mondiale) ou encore Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) seront également au départ.

Le palmarès du Tour de Lombardie

Le parcours du Tour de Lombardie 2025

Les favoris du Tour de Lombardie 2025





Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★★





Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ★★★★





Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ★★★





Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) ★★★





Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ★★





Ben Healy (EF Education-EasyPost) ★★





Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★





Paul Seixas (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★





Oscar Onley (Picnic PostNL) ★





Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ★





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★





Comment suivre le Tour de Lombardie 2025 à la TV ?

Le Tour de Lombardie 2025 sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.