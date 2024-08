Thibau Nys (Lidl-Trek) a remporté, ce lundi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Pologne. Au sommet de l’ascension finale menant vers Karpacz (3,2 km à 6,5%), le Belge a fait parler ses talents de puncheur pour s’imposer au sprint. Il devance Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike), +03″, qui avait anticipé, et Lukas Nerurkar (EF Education-EasyPost), +03″. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) prend la 4ᵉ place à 06″. À 21 ans, Nys décroche sa septième victoire de la saison et s’empare du maillot jaune.

Thibau Nys, the uphill finish specialist, wins the first stage of Tour de Pologne! #TourdePologne https://t.co/Hlo6jg7DrI pic.twitter.com/L9ZbI18Qz5

