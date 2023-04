Alexey Lutsenko a survolé la quatrième étape du Giro di Sicilia en remportant la victoire. Grâce à une attaque solitaire au sommet de Giarre, 25km avant l’arrivée, le coureur kazakh a fait parler ses compétences en montée et en descente pour dominer la concurrence et s’imposer sur la ligne d’arrivée. Cette jolie performance lui a également permis de remporter le classement général de la course.

Malgré les efforts de son équipier Rafal Majka pour le protéger dans les montées, le leader de la course, Finn Fisher-Black, a finalement manqué le podium. Vincenzo Albanese a en effet pris la troisième place et le bonus de temps nécessaire pour le faire passer devant le jeune coureur néo-zélandais qui se contente d’une quatrième place. Il reste toutefois le meilleur jeune de la course, confirmant son statut de révélation de cette édition du Giro di Sicilia.

Le classement du Tour de Sicile 2023

Le podium final est complété par Louis Meintjes, qui a réalisé une superbe remontée en fin de course pour prendre la deuxième place du classement général, et Vincenzo Albanese, vainqueur du classement par points. Le Français Alexis Guérin quant à lui a remporté le maillot à pois de meilleur grimpeur grâce à une échappée en début de course.

« Il était clair que la dernière étape serait probablement décisive pour la lutte pour le classement général. C’est pourquoi j’étais motivé aujourd’hui. Bien que je ne puisse pas dire que je n’ai pas essayé lors des étapes précédentes – j’ai essayé lors de la première étape et j’ai terminé cinquième, hier il y avait une chance, mais la finale était très délicate avec beaucoup de virages dans le dernier kilomètre, de plus, il y a eu une chute de Damiano Caruso. Tout s’est donc joué dans la dernière étape et, avec l’équipe, nous allions nous donner à 100% », a déclaré Alexey Lutsenko.