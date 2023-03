Le Tour de Sicile 2023 a été présenté ce matin au Palazzo d’Orléans, siège de la Regione Siciliana. Du 11 au 14 avril, il traversera une grande partie de l’île avec quatre étapes passionnantes. Le Giro di Sicilia débutera à Marsala tandis que la dernière étape se terminera à Giarre après l’ascension du mont Etna. 25 équipes du monde entier seront au départ. Le vainqueur de la dernière édition, Damiano Caruso, et le champion olympique de piste, Elia Viviani, ont été annoncés parmi les participants.

Quatre étapes sont programmées, commençant le mardi 11 avril à Marsala et se terminant en apothéose le vendredi 14 à Giarre.

11/04/2023 ÉTAPE 1 – MARSALA – AGRIGENTE, 159 km

Cette étape est divisée en deux parties : la première, à travers l’arrière-pays autour de Trapani et de la Valle del Belice, est complexe, vallonnée et bosselée. La seconde partie se déroule principalement sur des routes rapides, sans zones urbaines le long du parcours. Après Marsala, le parcours ondule à travers Castelvetrano, Santa Ninfa et Partanna, puis prend la route principale qui mènera le peloton à travers quelques bosses légères jusqu’à la Vallée des Temples, juste à l’extérieur d’Agrigente, à 4 km de l’arrivée.

Derniers kilomètres Les derniers kilomètres sont entièrement en montée à 5 %, avec des pics de 9 % à 2,5 km de l’arrivée. La route est large et bien revêtue, avec une succession de courtes lignes droites et de virages doux. La ligne droite finale (250 m) est sur un tarmac large de 8 m.

12/04/2023 ÉTAPE 2 – CANICATTÌ – VITTORIA, 193 km

Cette étape est vallonnée et sinueuse, avec une longue série de virages et de bosses qui se terminent à environ 20 km de la ligne d’arrivée. Il y a quelques zones urbaines le long du parcours, toutes ponctuées de rond-points et d’îlots de circulation. Les routes sont généralement larges et bien revêtues. Le parcours s’aplatit dans la dernière partie, après Comiso.

Derniers kilomètres Les derniers 10 km sont sur des routes droites, avec quelques rond-points et virages doux entre les deux. La surface de la route est modérément bonne. La ligne droite finale (700 m de long et 8 m de large) est en tarmac.

13/04/2023 ÉTAPE 3 – ENNA – TERMINI IMERESE, 150 km

Cette étape de montagne moyenne aborde une série de montées avec des gradients modérés, mais sur plus de 15 km de longueur. Le parcours comprend des montées à Rocca Vutura, Sperlinga (4 km) et Portella di Bafurco (le long du versant sud), puis descend pendant près de 40 km (avec de courtes sections en contre-pente), atteignant la route côtière qui mène tout droit à l’arrivée. Les routes à travers l’intérieur de la Sicile sont vallonnées et sinueuses, mais toujours modérément larges et bien revêtues.

Derniers kilomètres Les derniers kilomètres sont plats jusqu’au dernier km. Trois virages à 90 degrés avant un passage sous un passage à niveau mènent à la courte montée finale. Passé le marqueur de 1 km, la route monte à environ 6 % et comprend 5 épingles successives menant tout droit à l’arrivée (8 m de large) sur la Piazza Del Duomo.

14/04/2023 ÉTAPE 4 – BARCELLONA POZZO DI GOTTO – GIARRE, 216 km

Ce parcours de montagne est le plus long de la course avec ses 216 km et présente 3 sommets de catégorie supérieure. L’arrivée se fera après la dernière descente. La route longera la côte pendant environ 50 km avant de grimper vers Floresta. Cette montée fait 40 km au total, avec une pente moyenne de 3% atteignant par endroits 7%. Après une longue descente jusqu’à Linguaglossa, la route aborde l’ascension du Mont Etna (Due Monti) qui fait près de 18 km à 6%. Puis, elle redescend sur Mascali avant de remonter vers Scorciavacca, atteignant le sommet sur une distance de 10 km à 6,4%. La route retourne ensuite sur la descente précédente jusqu’à Mascali, puis Giarre.

Les derniers kilomètres sont pratiquement droits avec seulement quelques virages doux et légèrement en montée (environ 2%) jusqu’à l’arrivée. La ligne droite finale (environ 1 km de long et 8 m de large) est pavée en pierre.

Les équipes confirmées au départ du Tour de Sicile 2023

5 équipes UCI WorldTeams

Astana Qazaqstan

Team Bahrain Victorious

Intermarché – Circus – Wanty

Team Jayco – Alula

UAE Team Emirates

8 équipes UCI ProTeams

Bingoal WB

Eolo-Kometa Cycling

Team Green Project-Bardiani CSF-Faizanè

Human Powered Health

Q36.5 Pro Cycling Team

Team Corratec

Team Novo Nordisk

Tudor Pro Cycling Team

1 équipe nationale

Nazionale Italiana Pista

11 équipes UCI Continental