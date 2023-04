La Sicile sera l’épicentre du cyclisme mondial pendant quatre jours, avec le coup d’envoi du Giro di Sicilia Crédit Agricole qui débutera demain depuis Marsala. Cette épreuve, organisée par RCS Sport en collaboration avec la Regione Siciliana et qui se terminera à Giarre le 14 avril, comptera avec des coureurs déterminés à en découdre sur les routes siciliennes.

Le parcours et les étapes du Tour de Sicile 2023

Qui pour succéder à Damiano Caruso ?

Le vainqueur de l’année dernière, Damiano Caruso, portera le dossard numéro 1, mais de nombreux coureurs visent le maillot jaune et rouge du classement général. Les noms notables à surveiller comprennent Diego Ulissi, Alexey Lutsenko, Louis Meintjes, Sébastien Reichenbach et Rafal Majka. Le champion olympique sur piste Elia Viviani sera la tête d’affiche des sprinters qui incluent Mark Cavendish, Alvaro Hodeg, Matteo Malucelli, Niccolò Bonifazio, Filippo Fiorelli, Luca Colnaghi, Jhonatan Restrepo, Felix Engelhardt, Attilio Viviani, Giovanni Lonardi et Davide Persico. Les chasseurs d’étapes à surveiller seront Vincenzo Albanese, Valerio Conti, Simone Petilli, Paul Double, Davide Gabburo, Alexis Guerin, Walter Calzoni, Lennert Teugels Simon Pellaud et Tsgabu Grmay.

La course présentera un parcours varié adapté aux caractéristiques de chaque type de coureur : sprinteurs, puncheurs et grimpeurs. Le parcours comprendra des cols et des montagnes ainsi que des arrivées pour les sprinteurs.

Les favoris du Tour de Sicile 2023

Damiano Caruso (Bahrain-Victorious)

Vainqueur l’an passé, il sera le grand favori.

Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

L’Italien aura sera le leader de la formation UAE.

Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Circus)

Le grimpeur sud-africain sera présent dès que la route s’élèvera.









Rafal Majka (UAE Team Emirates)

Le Polonais sera l’un des outsiders de ce Tour de Sicile.

Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team)

9ème de la Coppi e Bartali, le jeune italien sera à surveiller.

Alexey Lustsenko (Astana Qazaqstan Team)

Le Kazakh tentera de jouer les premiers rôles.

Sebastian Reichenbach (Tudor Pro Cycling Team)

Le Suisse sera le leader de l’équipe Tudor.

Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa)

Le puncheur italien effectue sa première course de la saison.

Les maillots de leader officiels du Giro di Sicilia Crédit Agricole sont conçus par GOBIK et produits avec des tissus recyclés SITIP. Le maillot jaune et rouge sera pour le leader du classement général, parrainé par la Regione Siciliana. Le maillot cyclamen sera pour le leader du classement par points, parrainé par Agenzia ICE avec la marque Madeinitaly.gov.it. La tunique verte pistache sera pour le leader du Gran Premio della Montagna (KOM), sponsorisé par Enel Green Power. Enfin, le maillot blanc sera pour le leader du classement des jeunes coureurs, né après le 1er janvier 1998, sponsorisé par Crédit Agricole.

Diffusion TV du Tour de Sicile 2023

La course sera diffusée en direct dans plus de 200 pays, avec une couverture télévisée en direct par Eurosport, GCN+ et Discovery+. Les téléspectateurs pourront suivre la course en direct sur La Chaine L’Equipe en France, RTBF et VRT en Belgique, NOS aux Pays-Bas et SRG en Suisse. En Italie, la course sera retransmise en direct sur RAI Sport HD de 13h50 à 15h50.