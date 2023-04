Niccolò Bonifazio de l’équipe Intermarché – Circus – Wanty a remporté la deuxième étape de l’Il Giro di Sicilia, une étape de 193 km reliant Canicattì à Vittoria. Le coureur a fini la course en 4 heures, 28 minutes et 37 secondes, suivi de Vincenzo Albanese de l’équipe Eolo-Kometa Cycling Team et de Blake Quick de l’équipe Team Jayco AlUla.

Le classement général est actuellement dominé par Finn Fisher-Black de l’équipe UAE Team Emirates, qui a conservé le Maillot Giallo Rossa.

Bonifazio est de retour

Après une saison difficile, Bonifazio a retrouvé sa forme en remportant cette étape. « J’ai beaucoup travaillé pendant l’hiver mais je n’avais pas encore eu l’occasion de gagner. Cependant, ce matin, j’étais confiant que je pouvais gagner aujourd’hui. J’ai trouvé une bonne position et nous avons commencé le sprint très tôt. Je suis tellement heureux. Ma dernière victoire remonte à presque 300 jours, juste avant le Tour de France de l’année dernière. Je veux voir maintenant ce qui se passe. C’est une victoire importante », a déclaré Bonifazio après la course.

Fisher-Black conserve la Maglia Giallo Rossa

Fisher-Black est toujours en tête du classement général et a apprécié l’expérience de porter le maillot de leader. « C’était un sentiment agréable de rouler avec le maillot de leader aujourd’hui. Je n’avais jamais connu ça auparavant. Je m’attendais à ce que Vincenzo Albanese soit dans le sprint aujourd’hui et c’est quelque chose que je ne peux pas vraiment contrôler. Ce sera plus difficile demain », a-t-il déclaré.

Prochaine étape

La prochaine étape de l’Il Giro di Sicilia Crédit Agricole aura lieu demain et les coureurs devront affronter un parcours difficile de 167 km entre Modica et Ragusa. Le parcours sera parsemé de montées difficiles, ce qui devrait rendre la course encore plus passionnante pour les fans de cyclisme.