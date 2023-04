Le coureur suisse Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team) a remporté la troisième étape de l’Il Giro di Sicilia, une étape de 150 km qui s’est déroulée entre Enna et Termini Imerese. Suter a franchi la ligne d’arrivée en 3h33’14, avec une vitesse moyenne de 42,207 km/h. Il a devancé Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani Csf-Faizanè) et Elia Viviani (Nazionale Italiana), qui ont terminé respectivement deuxième et troisième. Cette victoire est la première de Joel Suter sur le circuit professionnel, et elle est d’autant plus importante pour son équipe.

Finn Fisher-Black conserve le maillot jaune et rouge

Le coureur néo-zélandais Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) a conservé le maillot jaune et rouge de leader du classement général. Il est suivi de près par Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) à six secondes et Diego Ulissi (UAE Team Emirates) à 14 secondes.

Les impressions de Joel Suter

Joel Suter s’est exprimé quelques secondes après la fin de la course, exprimant son soulagement et sa joie après sa victoire. Il a déclaré : « C’est super agréable de gagner. C’était mon objectif, mais ça ne semblait pas possible au milieu de la course. Cependant, la situation s’est améliorée à la fin. J’ai décidé de partir seul parce que ça n’allait pas assez vite. C’est ma première victoire professionnelle sur route, et c’est très important pour mon équipe. »