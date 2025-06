Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour de Slovénie 2025. Au terme de ce dernier jour de course, le Portugais a réglé un groupe de 25 coureurs au sprint. Il devance Andrea Bagioli (Lidl-Trek) et Fernando Barceló (Caja Rural – Seguros RGA). Après avoir endossé le maillot de leader au soir de l’étape reine ce samedi, Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) remporte le classement général devant Felix Grossschartner (UAE Team Emirates – XRG) et Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek).

Ivo Oliveira 🇵🇹 venceu a última etapa na Eslovénia.pic.twitter.com/sbzID4LNyl — Cabine Desportiva (@CabineSport) June 8, 2025

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Slovénie 2025

Ivo Oliveira Andrea Bagioli Fernando Barceló

