Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour de Slovénie 2025. Dans le final, un groupe de sept coureurs parvient à faire la différence et va se disputer la victoire au sprint. Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) s’impose au sprint avant d’être déclassé pour avoir changé de ligne et gêné Fabio Christen, qui récupère la victoire. Le Suisse devance Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) et Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek). Fabio Christen fait coup double et s’empare de la tête du classement général.

LOOK AT WHAT IT MEANS TO HIM ❤️

Rui Oliveira gets his FIRST win as a Professional cyclist at the age of 28 🙌 pic.twitter.com/AMNBEz9aV2

— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 5, 2025