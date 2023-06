Dylan Groenewegen (Team Jayco-AlUla) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Slovénie. Les trois échappées du jour ont été repris à 300 mètres de la ligne d’arrivée par le peloton et ce sont les sprinters qui se sont disputés la victoire d’étape. Groenewegen a fait parler sa pointe de vitesse et s’impose devant Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) et Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team). Le Néerlandais signe sa 5ème victoire de la saison et s’empare du maillot vert de leader du classement général.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Slovénie