Ben Healy (EF Education-EasyPost) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour de Slovénie. Très actif lors de ce dernier jour de course, le champion d’Irlande a fait la différence à 3 kilomètres de l’arrivée. Le coureur d’EF Education-EasyPost s’impose en solitaire dans les rues de Novo mesto et décroche sa première victoire de la saison. Il devance Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) et Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA). Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe) remporte lui le classement général, après avoir endossé le maillot de leader au soir de la 3ᵉ étape.

« 𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙖 𝙧𝙞𝙙𝙚! » 🤩 Irish national champion, Ben Healy cruises to victory in Stage 5 of the Tour of Slovenia! 🙌#TourOfSlovenia 🇸🇮 pic.twitter.com/5BEfvFgeyu — Eurosport (@eurosport) June 16, 2024

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Slovénie

Ben Healy Alexander Kristoff Orluis Aular

