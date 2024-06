Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Tour de Slovénie. Dans la dernière ascension du jour, Ben Healy (EF Education-EasyPost) passe à l’offensive. Seul Jonathan Narvaez (Ineos Grenadiers) parvient à suivre le champion d’Irlande. Finalement, ça se regroupe au sommet et Giovanni Aleotti profite d’un moment de répit pour attaquer dans la descente. À 25 ans, l’Italien s’impose en solitaire à Nova Gorica. Il devance Jonathan Narvaez et Jordan Jegat (Team TotalEnergies). Aleotti fait coup double et s’empare du maillot vert de leader, 12″ devant Narvaez et 17″ devant Jegat.

🏆🏆 Premio doble para Giovanni Aleotti en el Tour de Eslovenia ➡️ Etapa y liderato para el italiano El triunfo más importante de su carrera#TourOfSlovenia pic.twitter.com/of7VHe0Tg2 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 14, 2024

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de Slovénie

Giovanni Aleotti Jonathan Narvaez Jordan Jegat

