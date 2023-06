Jesús David Peña (Team Jayco-AlUla) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Slovénie. Lors de cette étape reine, les coureurs devaeint monter à deux reprises le Kolovrat (10,1 km à 8,9%). Alors qu’il était seul en tête, Filippo Zana (Team Jayco-AlUla) a chuté dans la descente à 11 kilomètres de l’arrivée. C’est con coéquipier Jesús David Peña qui en profite et s’en va remporter sa première victoire chez les professionnels. Sur la ligne, il devance Filippo Zana et Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Le champion d’Italie Zana s’empare du maillot vert de leader, 1″ devant Ulissi.

La réaction de Jesús David Peña

« Je suis vraiment, vraiment content de cette première victoire en Europe. J’ai eu une saison difficile avec quelques problèmes, mais j’avais de bonnes jambes et l’équipe m’a donné l’opportunité. Dans la première descente, j’ai eu une chute, et quand j’ai vu que Filippo avait chuté, j’ai pensé que je devais m’arrêter pour lui, mais le DS m’a dit qu’il allait bien et que j’essayais de continuer pour gagner l’étape. C’est une première victoire importante pour moi ».

Le classement de la 4ème étape du Tour de Slovénie