Les organisateurs du club cycliste Adria Mobil ont révélé tous les détails des cinq étapes du Tour de Slovénie qui se déroulera du 14 au 18 juin, à nouveau avec certains des meilleurs coureurs et équipes du monde et retransmis en direct sur Eurosport. La course couvrira plus de 833 kilomètres en Slovénie et visitera certains des endroits les plus pittoresques du pays.

Le parcours du Tour de slovénie 2023

Une célébration de 30 ans de course

La course célèbre les 30 ans de la première édition organisée en 1993, à l’époque en l’honneur du nouveau pays et avec le désir de donner aux coureurs slovènes une chance de se mesurer à la concurrence internationale. Depuis, la course s’est développée au fil des éditions et est devenue un spectacle sportif et touristique international et l’un des événements sportifs les plus reconnus de la région.

Cinq étapes difficiles

L’édition 2023 comportera à nouveau cinq étapes aux profils très variés, dont une étape reine en montagne. Seul un grimpeur de haut niveau pourra porter le maillot vert jusqu’à la ligne d’arrivée à Novo mesto, mais des coureurs aux profils différents auront la possibilité de se disputer les victoires d’étape.

Voici la liste des étapes :

Étape 1 : Celje – Rogaška Slatina, 188,6 km

La première étape de la course aura lieu le 14 juin et se déroulera de Celje à Rogaška Slatina. Il s’agit d’une étape relativement plate d’une distance de 188,6 km, et il est probable que les sprinters se battront pour la victoire d’étape.

Étape 2 : Žalec – Ormož, 163,1 km

La deuxième étape, le 15 juin, partira de Žalec et se terminera à Ormož après 163,1 km. Cette étape est à nouveau assez plate, mais il y a quelques petites collines qui pourraient briser le peloton et créer des opportunités d’attaques.

Étape 3 : Grosuplje – Postojna, 173,4 km

La troisième étape de la course, le 16 juin, sera un peu plus difficile. Partant de Grosuplje, les coureurs parcourront 173,4 km avant d’atteindre l’arrivée à Postojna. Cette étape comporte plusieurs montées courtes mais raides qui pourraient faire bouger les choses et créer des écarts de temps entre les coureurs.

Étape 4 : Ljubljana – Kobarid, 165,6 km

La quatrième étape, le 17 juin, est l’étape reine de la course. Partant de Ljubljana, les coureurs devront affronter une montée difficile vers Kolovrat, un col de montagne qui a également été utilisé lors du Giro d’Italia de l’année dernière. Cette étape se termine à Kobarid après 165,6 km de course et sera cruciale pour le classement général.

Étape 5 : Vrhnika – Novo mesto, 142,6 km

Enfin, la course se terminera le 18 juin par une étape de 142,6 km entre Vrhnika et Novo mesto. Il s’agit d’une autre étape vallonnée avec plusieurs courtes montées et descentes, et il est possible qu’une échappée réussisse à tenir le peloton jusqu’à la ligne d’arrivée.

Équipes et coureurs à surveiller

Les Slovènes Luka Mezgec (Team Jayco AlUla) et Domen Novak (UAE Team Emirates) ont échangé leurs points de vue sur la course et ont tous deux trouvé des étapes à leur goût. Luka sera le chef de file de son équipe, Dylan Groenewegen, mais il tentera également de remporter une ou deux étapes en solitaire. Domen se concentre bien sûr sur la quatrième étape : « Je connais la montée vers Kolovrat depuis le Giro d’Italia, ce sera une véritable étape reine qui décidera certainement du vainqueur au classement général ». Domen parle bien sûr de l’étape de Ljubljana à Kobarid qui comprend deux ascensions vers Kolovrat, une étape qui a également été utilisée pour le Giro l’année dernière.

Il est encore trop tôt pour parler des noms, mais les 19 équipes qui participeront à la course sont déjà connues. Quatre d’entre elles ont un statut WorldTour : BORA – hansgrohe, Team Jayco AlUla, Bahrain Victorious et UAE Team Emirates.

Une course pour les fans

La course a établi un record historique en 2022 en termes de fans sur les étapes, on peut s’attendre à nouveau à un grand soutien en 2023. Les cinq étapes seront retransmises en direct sur Eurosport et la télévision slovène, avec une audience totale de plus de 10 millions de personnes.

« Nous sommes fiers de l’histoire et de la tradition de la course, et fiers des personnes qui ont organisé la course avant nous et l’ont placée sur la scène internationale. Nous poursuivons la tradition avec la 29e édition qui comportera cinq étapes très difficiles, toutes beaucoup plus dures qu’elles n’en ont l’air sur le papier. Tout est possible, et aucune des étapes ne sera décidée avant les derniers mètres », a déclaré Bogdan Fink, directeur de course du Tour de Slovénie.