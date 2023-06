Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) a remporté, ce dimanche, la 5ème et dernière étape du Tour de Slovénie. Dans la dernière ascension du jour, le Trška Gora, deux hommes s’isolent en tête de la course : Matej Mohoric et le leader de la course Filippo Zana (Team Jayco-AlUla). Quelques kilomètres plus loin, le Slovène s’impose au sprint devant le champion d’Italie. Luka Mezgec (Team Jayco-AlUla) prend la troisième place de l’étape en réglant le groupe des favoris au sprint. Filippo Zana s’adjuge le classement général du Tour de Slovénie 2023. Sur le podium final, il devance Mohoric, +18″ et Diego Ulissi (UAE Team Emirates), +23″.

Le classement de la 5ème étape du Tour de Slovénie