Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mercredi, la 98ème édition du Tour de Toscane. Dans la deuxième et denrière acsension du Monte Serra (8.4 km à 7.1 %), Lenny Martinez (Bahrain Victorious) passe à l’offensive dès les premiers pourcentages. Un groupe de dix coureurs parvient à se détacher au sommet. Alors que ça se regarde à l’avant, Pellizzari en profite pour attaquer sous la flamme rouge. L’Italien prend quelques longueurs d’avance et s’impose à Pontedera. Il devance Jordan Jegat (TotalEnergies) et Christian Scaroni (XDS Astana Team). Lenny Martinez prend la quatrième place.

Giulio Pellizzari wins the Giro della Toscana 2026! First Italian winner in seven years. #GirodellaToscanahttps://t.co/FPf5MvYfOO pic.twitter.com/xSQbePxk2F — Eemeli (@LosBrolin) September 9, 2026

Le classement du Tour de Toscane 2026

Giulio Pellizzari Jordan Jegat Christian Scaroni





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