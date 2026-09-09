Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mercredi, la 98ème édition du Tour de Toscane. Dans la deuxième et denrière acsension du Monte Serra (8.4 km à 7.1 %), Lenny Martinez (Bahrain Victorious) passe à l’offensive dès les premiers pourcentages. Un groupe de dix coureurs parvient à se détacher au sommet. Alors que ça se regarde à l’avant, Pellizzari en profite pour attaquer sous la flamme rouge. L’Italien prend quelques longueurs d’avance et s’impose à Pontedera. Il devance Jordan Jegat (TotalEnergies) et Christian Scaroni (XDS Astana Team). Lenny Martinez prend la quatrième place.

Le classement du Tour de Toscane 2026

  1. Giulio Pellizzari
  2. Jordan Jegat
  3. Christian Scaroni

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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Crédit : TotalEnergies