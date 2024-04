Tobias Lund Andresen (Team dsm-firmenich PostNL) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape du Tour de Turquie. Au terme d’un final escarpé et dangereux, le Danois s’est imposé au sprint dans les rues de Kuşadası devant son coéquipier Fabio Jakobsen et Iúri Leitão (Caja Rural – Seguros RGA). Tobias Lund Andresen signe une deuxième victoire consécutive et conforte son maillot bleu de leader du classement général avant la première étape de montagne ce vendredi.

✌🏻 ¡𝗗𝗼𝗯𝗹𝗲𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗧𝗼𝗯𝗶𝗮𝘀 𝗟𝘂𝗻𝗱 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻! El danés repite victoria al esprint en Turquía y sigue líder. 📱💻📺 Lo viste en @eurosport_es #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/plNPZa7PzQ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 25, 2024

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Turquie

Tobias Lund Andresen Fabio Jakobsen Iúri Leitão

Results powered by FirstCycling.com