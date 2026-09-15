Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) a remporté, ce mardi, la 1ère étape du Tour des Abruzzes 2026. L’Italien s’est imposé en puncheur au sommet de Casalincontrada. Il devance Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) et Diego Ulissi (XDS Astana Development Team). Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) prend la 4ème place. Quelques semaines après avoir décroché sa première victoire chez les professionnels, Fancellu signe son deuxième succès et s’empare de la tête du classement général de ce Tour des Abruzzes 2026.

Alessandro Fancellu wins the first stage of Giro d’Abruzzo. Mathys Rondel 2nd and Diego Ulissi 3rd. pic.twitter.com/Fsj2EZW9Ky — Eemeli (@LosBrolin) September 15, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour des Abruzzes 2026