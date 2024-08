Magnus Cort (Uno-X Mobility) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Danemark. Au terme d’un sprint final en bosse, le Danois s’est imposé, après un beau mano à mano avec Arnaud De Lie (Lotto Dstny), qui prend la 2ᵉ place. Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) complète le podium à 04″. Le champion de Belgique s’empare de la tête du classement général, juste devant Cort, classé dans la même seconde.

MAGNUS CORT!

Wins at home both in Denmark and Norway. pic.twitter.com/ggJT2X5oT3

— Vegar Kulset (@VegarKulset) August 15, 2024