Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour du Guangxi. Le Britannique s’est imposé au sprint devant Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) et son coéquipier Riley Pickrell. À 24 ans, Vernon décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

First UCI World Tour victory 🏆

🇬🇧 Ethan Vernon takes the win for Israel – Premier Tech at Stage 3️ of the Tour of Guangxi 👏@TourofGuangxi | #TOG2024 pic.twitter.com/KWo0G7zo9z

