Elia Viviani (Ineos Grenadiers) a remporté, ce jeudi, la 1ʳᵉ étape du Tour du Guangxi en Chine. Pour le grand retour de l’épreuve, qui n’avait plus eu lieu depuis 2019, l’Italien s’est imposé au sprint devant Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) et Sam Bennett (Bora-Hansgrohe). Viviani signa sa deuxième victoire de la saison, la première en World Tour depuis août 2019, et s’empare de la tête du classement général.

Elia Viviani just won his first World Tour race in over four years! 😍

Look at what it means! 👏👏👏#TOG2023 pic.twitter.com/K2drdkPjuv

— Eurosport (@eurosport) October 12, 2023