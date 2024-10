Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Tour du Guangxi. Déjà vainqueur de la troisième étape jeudi, le Britannique s’est de nouveau imposé au sprint. Il devance Max Kanter (Astana Qazaqstan Team) et Alberto Bruttomesso (Bahrain Victorious). Pourtant leader du classement général, Vernon doit céder son maillot rouge à Max Kanter après avoir écopé d’une pénalité de 20″ pour une infraction au cours de cette quatrième étape.

Ethan Vernon does it AGAIN! 🥇🥇

🇬🇧 The Brit makes it back-to-back wins in Stage 4 at the Tour of Guangxi! 👏👏👏#TOG2024 pic.twitter.com/Pn2kgiBv8X

— Eurosport (@eurosport) October 18, 2024