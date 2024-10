Lionel Taminiaux (Lotto Dstny) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour du Guangxi. Au terme des 149,4 km de course disputés autour de Fangchenggang, le Belge s’est imposé au sprint, à la photo finish, devant son compatriote Gijs Van Hoecke (Intermarché-Wanty) et Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates). Taminiaux décroche sa première victoire depuis deux ans et s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour du Guangxi

Lionnel Taminiaux Gijs Van Hoecke Juan Sebastian Molano

