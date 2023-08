Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour du Limousin. Dans l’ascension finale (5,8 km à 6%), Oscar Rodriguez (Movistar Team) profite du marquage entre les favoris et s’isole à 2 kilomètres du sommet. À 500 mètres de l’arrivée, Jesus Herrada (Cofidis) accélère avant d’être contré par le leader de la course, Romain Grégoire, qui reprend Rodriguez à 100 mètres de l’arrivée et s’impose à Bort les Orgues. Il devance les Espagnols Oscar Rodriguez, +1″ et Jesus Herrada, +3″. Romain Grégoire conforte son maillot jaune et compte désormais 38″ d’avance sur Cosnefroy à la veille de l’arrivée.

Romain Grégoire remporte la troisième étape du Tour du Limousin ! Déjà vainqueur mardi, le coureur de Groupama-FDJ accroît son avance en tête du général ! Suivez l'après-course en direct sur la chaine L'Équipe : https://t.co/bZzATUPkNL #lequipeVELO #TDL2023 pic.twitter.com/j4CpwtjkLU — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 17, 2023

La réaction de Romain Grégoire

« Initialement, on espérait avoir Rudy (Molard, ndlr) et Reuben (Thompson, ndlr) avec nous au pied de la dernière ascension. On ne les avait pas, car ils avaient travaillé avant, et on a dû se débrouiller avec Michael. La dernière montée n’a pas été de tout repos avec les attaques de Vauquelin, Gesbert, Rodriguez, Herrada. Il y avait du monde, mais on était en surnombre avec Michael et c’est aussi grâce à ça que je m’en sors bien. Je pense qu’il a bien fait de monter par à-coups, ça me plait bien et ça évite d’emmener les autres dans un fauteuil. Il fallait se sacrifier et Michael l’a fait, saluait Romain. Lui s’est sacrifié dans le final, mais je voudrais avoir une pensée pour tous les autres qui se sont sacrifiés auparavant ».

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour du Limousin