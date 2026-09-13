Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility) a remporté, ce dimanche, la 78ème édition du Trofeo Matteotti. Au terme des 195 km de course disputés autour de Pescara, le Norvégien s’est imposé au sprint. Il devance Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) et Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG). À 24 ans, Sakarias Koller Løland décroche sa deuxième victoire chez les professionnels, lui qui avait ouvert son compteur en remportant la Veneto Classic 2025.
🇮🇹 78° Edition of Trofeo Matteotti 2026
🗓️ Sunday, September 13th
🏆#SakariasKollerLøland #SakariasLøland 🇳🇴
#UnoXMobility @UnoXteam 🎉
🚩 Pescara (Piazza della Rinascita)
🏁 Pescara (Piazza Duca degli Abruzzi)
📏 195 km#TrofeoMatteotti #Matteotti #Pescara #Italy pic.twitter.com/z994EB6Ljs
— Kingdom of Cycling (@Cycling_Kingdom) September 13, 2026
Le classement du Trofeo Matteotti 2026
- Sakarias Koller Løland
- Ludovico Crescioli
- Benoît Cosnefroy