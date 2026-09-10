Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi, la 74ème édition du Gran Premio città di Peccioli – Coppa Sabatini. Alors que Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) avait attaqué à 24 km de l’arrivée, le vainqueur du Tour de Toscane ce mercredi a été repris dans le sprint final. Benoît Cosnefroy s’impose en puncheur à Peccioli. Il devance Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) et Romain Grégoire (Groupama-FDJ United), pour un podium 100% français. À 30 ans, Cosnefroy décroche sa 26ème victoire chez les professionnels, la cinquième cette année.

Le classement de la Coppa Sabatini 2026

  1. Benoît Cosnefroy
  2. Clément Venturini
  3. Romain Grégoire

Crédit : UAE Team Emirates – XRG / Ph.Sprint