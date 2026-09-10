Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi, la 74ème édition du Gran Premio città di Peccioli – Coppa Sabatini. Alors que Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) avait attaqué à 24 km de l’arrivée, le vainqueur du Tour de Toscane ce mercredi a été repris dans le sprint final. Benoît Cosnefroy s’impose en puncheur à Peccioli. Il devance Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) et Romain Grégoire (Groupama-FDJ United), pour un podium 100% français. À 30 ans, Cosnefroy décroche sa 26ème victoire chez les professionnels, la cinquième cette année.

BENOIT COSNEFROY REMPORTE LA COPPA SABATINI ! Le Français devance ses compatriotes Clément Venturini et Romain Grégoire 🇫🇷 pic.twitter.com/yQ1Pr0aRxC — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 10, 2026

Le classement de la Coppa Sabatini 2026