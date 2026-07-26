Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) a remporté, ce dimanche, la 40ème édition de la Clásica Castilla y León, en Espagne. Déjà vainqueur de l’Ordiziako Klasikoa ce samedi, l’Uruguayen a enchaîné une deuxième victoire consécutive en s’imposant au sprint. Il devance Roger Adria (Movistar Team) et son coéquipier Christian Scaroni. Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies) prend la 4ème place.
¡Victoria para Thomas Silva (@XDSAstanaTeam)! ¡Impresionante el trabajo del equipo kazajo!#ClásicaCyL26 pic.twitter.com/ZEufevgrsk
— Clásica Castilla y León (@VueltaCyL) July 26, 2026
Le classement de la Clásica Castilla y León 2026
- Guillermo Thomas Silva
- Roger Adria
- Christian Scaroni