Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) a remporté, ce dimanche, la 40ème édition de la Clásica Castilla y León, en Espagne. Déjà vainqueur de l’Ordiziako Klasikoa ce samedi, l’Uruguayen a enchaîné une deuxième victoire consécutive en s’imposant au sprint. Il devance Roger Adria (Movistar Team) et son coéquipier Christian Scaroni. Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies) prend la 4ème place.

Le classement de la Clásica Castilla y León 2026

  1. Guillermo Thomas Silva
  2. Roger Adria
  3. Christian Scaroni

Crédit : Clásica Castilla y León