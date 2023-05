La Jumbo-Visma a remporté, ce lundi, la 1ʳᵉ étape de la Vuelta Femmes. Au terme des 14,5 km du contre-la-montre par équipes, la formation néerlandaise s’est montrée la plus rapide, 01″ devant l’équipe Canyon//Sram Racing et 09″ devant la Trek-Segafredo, qui complète le podium. La FDJ-Suez termine 6ème de l’étape à 25″. Anna Henderson (Jumbo-Visma) a franchi la ligne en première position et s’empare du premier maillot rouge de leader de cette Vuelta.

Le classement de la 1ʳᵉ étape de la Vuelta Femmes