Mathias Vacek (Lidl-Trek) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du ZLM Tour 2026, de retour au calendrier après l’annulation de l’édition 2025. Au terme de ce contre-la-montre inidviduel de 21,1 km autour de Kapelle (Pays-Bas), le champion de République Tchèque de la discipline a signé le meilleur temps en 23:43″, à plus de 53 km/h de moyenne. Il devance Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets), +19″, et son coéquipier Jakob Söderqvist, +24″. À 24 ans, Vacek décroche sa neuvième victoire chez les professionnels et prend une belle option sur la victoire finale de ce ZLM Tour 2026.

Le classement de la 1ère étape du ZLM Tour 2026

  1. Mathias Vacek
  2. Niklas Larsen
  3. Jakob Söderqvist


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Crédit : ZLM Tour