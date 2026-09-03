Mathias Vacek (Lidl-Trek) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du ZLM Tour 2026, de retour au calendrier après l’annulation de l’édition 2025. Au terme de ce contre-la-montre inidviduel de 21,1 km autour de Kapelle (Pays-Bas), le champion de République Tchèque de la discipline a signé le meilleur temps en 23:43″, à plus de 53 km/h de moyenne. Il devance Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets), +19″, et son coéquipier Jakob Söderqvist, +24″. À 24 ans, Vacek décroche sa neuvième victoire chez les professionnels et prend une belle option sur la victoire finale de ce ZLM Tour 2026.

🤩 What an ITT from the whole team at ZLM Tour! 1st, 3rd, 4th & 5th for Vacek, Söderqvist, Walscheid & Álvarez on stage 1 in Kapelle. 🤩 pic.twitter.com/9KFDQx9MOQ — Lidl-Trek (@LidlTrek) September 2, 2026

Le classement de la 1ère étape du ZLM Tour 2026

Mathias Vacek Niklas Larsen Jakob Söderqvist



