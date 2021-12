Nouvelle tenue 2022 pour les Ineos Grenadiers

Publié le 03/12/2021 13:00

Bioracer a conçu, produit et créé le nouveau kit de l'équipe Ineos Grenadiers pour 2022.

Le maillot comporte de nombreux détails, tels que les Ineos O sur les épaules. Basé sur le « Λ » du Grenadier et représentant la vitesse, le motif sur les manches et les côtés fait référence à la philosophie « How Fast Feels ». Le bleu Ineos et le rouge Grenadier se combinent très bien dans le kit de course. Bioracer a créé le kit en interne du début à la fin. La société belge comprend un studio de conception et d'impression, un protolab, un centre de vitesse de mouvement, une soufflerie et plusieurs sites de production en propriété exclusive dans le monde entier.