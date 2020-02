Tests de matériel

Publié le 01/02/2020 08:00

Le pneu Continental GatorSkin possède bien plus de qualités que celles attendues chez un pneu d'endurance. Une valeur sûre qui gagne à être connue.

Le modèle GatorSkin de chez Continental est un pneumatique bien connu des cyclistes, en particulier des coursiers qui le connaissent sous le nom de Sprinter GatorSkin. Réputé pour être un boyau très résistant, il se décline désormais en pneu, appelé simplement GatorSkin. Nous allons vérifier si cette nouvelle version se veut fidèle à sa réputation : résistante et performante. Deux types de tringles sont proposées à la vente : rigides (37,90€ l'unité) ou souples (42,90€ l'unité). Deux pneus de 700x25 à tringles souples nous sont confiés pour ce test.

Les pneus Continental GatorSkin | © Vélo 101

Le pneu Continental GatorSkin reprend les points forts qui ont fait le succès de la version boyau. Tout d'abord, une construction de pneu à 180 TPI. C'est rare chez un pneu dit d'endurance. Certains pneus destinés à la performance n'affichent pas un tel indice qui garantit souplesse et performance.

Ensuite, le GatorSkin pneu reprend la technologie DuraSkin® du GatorSkin boyau. Il s'agit d'une protection qui enveloppe le pneu dans sa totalité. Cette enveloppe est visible sur les flancs avec une couleur brune. Cette protection est destinée à ralentir l'usure du pneu en cas de frottements, sur une bordure de trottoir par exemple.

La protection DuraSkin® | © Vélo 101

En plus de cette protection DuraSkin® , Continental a ajouté une couche Poly-X Breaker®, une couche de protection en fibre polyester, d'une conception similaire à celle utilisée pour les pneus automobiles. Avec une double protection, chaque unité pèse 240 grammes. C'est tout à fait correct.

Le pneu Continental GatorSkin | © Vélo 101

Avec toutes ces couches de protection, on pourrait penser que ce pneu présente une résistance importante au roulement. A notre plus grande surprise, le test terrain s'est révélé surprenant, les pneus dégagent un très bon rendement. On les sent rapides et, encore plus étonnant, très confortables. Ils sont souples et dissipent très bien les vibrations. Même en essayant de les surgonfler, on se rend compte de leur confort.

On tient ici des pneus d'une polyvalence rare. Au fur à et mesure des sorties, nous nous sommes confortés dans l'idée que ces pneus disposent d'un rendement de qualité. Le pneu ne colle pas à la route et procure des bonnes sensations.

La bande de roulement du GatorSkin | © Vélo 101

Concernant l'accroche, le pneu GatorSkin s'est montré fiable tout au long de notre test. Testés dès leur première sortie sous la pluie, ils nous ont directement mis en confiance. Dans les virages serrés, on les sent accrocheurs. Le dessin sur la bande de roulement y est pour quelque chose dans les sensations renvoyées par le pneu : des bords finement sculptés pour l'accroche et une bande centrale parfaitement lisse pour le rendement.

Les sculptures sont bien placées pour garantir l'accroche tout en préservant le roulement | © Vélo 101

Question durabilité, ces GatorSkin sont à la hauteur. Après 2 mois de test hivernal, l'usure du pneu est faible. Aucune coupure ou perforation n'est à déplorer.

Au terme du test, ces pneumatiques nous ont donné entière satisfaction et même davantage. La durabilité est vraiment bonne, l'accroche est au rendez-vous, mais ce qui nous a surpris, c'est leur niveau de performance. Nous n'en espérions pas tant. Ainsi, on peut recommander ces pneus quelle que soit la période de l'année, pas seulement l'hiver comme on pourrait le penser à la première lecture des caractéristiques du pneu.

Plus d'informations sur www.continental-pneus.fr Pour toute question sur ce test, vous pouvez nous contacter directement par email : testvelo101@velo101.com.