Tests de matériel

Après vous avoir annoncé il y quelques semaines le lancement du groupe Ekar 1x13, le premier groupe gravel Campagnolo, nous avons eu la chance de pouvoir le tester pendant quelques semaines, voici notre compte-rendu.

Partie 1/2 : Présentation du groupe

La pratique du gravel étant en plein essor ces dernières années, tous les équipementiers se sont penché sur le sujet, et même si Campagnolo s’était jusqu’à présent principalement concentré sur la route, la firme Italienne a décidé de développer un groupe spécifique pour cette discipline, à mi-chemin entre la route et le VTT.

Toujours une dent d’avance pour Campagnolo !

Après avoir été le premier équipementier à proposer des cassettes 11 puis 12 vitesses pour la route, Campagnolo innove une fois de plus en proposant une cassette 13 vitesses. En effet, même si quelques petits acteurs du marché avaient déjà réussi à intégrer 13 pignons sur une cassette, c’est le premier parmi les 3 leaders à le faire.

Autre grosse innovation mais petite par la taille, Campagnolo est le premier des 3 grands équipementiers, à proposer un pignon de départ en 9 dents.

Cassette Campagnolo Ekar | © Campagnolo

Toute innovation suscite des critiques, ces dernières n’ont pas mis longtemps à apparaitre sur les réseaux sociaux : une cassette 13 vitesses = une chaine plus fine donc plus fragile et une position du dérailleur plus difficile à régler, un pignon de 9 dents = un diamètre trop petit donc une perte de rendement et une mauvaise sensation de pédalage. Si en théorie ces affirmations semblent plausibles, rien ne vaut un essai avant de se prononcer.

Ce nouveau groupe Ekar, vient renforcer la gamme du constructeur Italien et s’adresse non seulement aux adeptes du gravel, mais également du bikepacking, voire même du cyclo-cross, grâce à sa simplicité et sa large plage d’utilisation. Il doit son nom au Mont Ekar, une montagne située à moins d’une heure de Vicenza, siège de Campagnolo, et sur les pentes duquel de nombreux sentiers ont permis de développer les premiers prototypes du groupe.

Une étude de marché fondée sur le sondage d’un panel de 4500 inconditionnels du gravel mais aussi sur la consultation de plusieurs constructeurs de vélo a été réalisée pour définir les axes de travail avant de commencer le développement des composants.

Sondage Ekar | © Campagnolo

Campagnolo présente Ekar comme le groupe gravel le plus léger au monde avec 2385g, sans avoir fait de compromis sur la fiabilité et la robustesse.

Grace à la combinaison de la cassette 13 vitesses et du pignon de 9 dents, la firme Italienne revendique une plage d’utilisation et une gamme de rapports de démultiplication plus large que ses concurrents avec un étagement progressif des rapports. Pour cela, 3 cassettes sont proposées : 9-36, 9-42 et 10-44 ainsi que 4 plateaux de 38, 40, 42 et 44 dents.

Le petit diamètre des 2 premiers pignons de 9 et 10 dents a imposé à Campagnolo de développer et de breveter un nouveau standard de corps de roue libre plus court, le N3W, officiellement présenté en juillet lors du lancement de la nouvelle paire de roues Shamal Carbon DB.

Corps de roue libre N3W | © Campagnolo

Faire rentrer 13 pignons dans la même largeur que 11 ou 12, impose des réduire leur épaisseur et leur espacement et donc de développer une nouvelle chaine spécifique, c’est ainsi que le modèle C13 a vu le jour.

Ce groupe est proposé dans un premier temps uniquement en version mécanique mais ne doutons pas qu’une version électronique EPS est déjà à l’étude. Il devrait être disponible sur les gammes 2021 d’au moins 5 constructeurs pour commencer : Wilier, Specialized, Pinarello, Ridley et 3T et le corps de roue libre N3W devrait équiper les moyeux de roues DT Swiss, Roval, Tune, Newmen, GW, ainsi que Mavic qui vient de l’annoncer ces derniers jours.

Avant de passer au compte-rendu de notre essai, voici quelques détails sur les différents composants Ekar :

-Pédalier : Construction carbone UD, axe acier, mono-plateau disponible en 38, 40, 42 et 44 dents et en 4 longueurs de manivelles : 165, 170, 172.5 et 175mm. Poids : 615g en 172.5mm / 38 dents. Prix conseillé : 347€.

Pédalier Ekar | © Campagnolo

-Cassette : Composée de 2 éléments usinés dans de l’acier haute résistance pour une grande durabilité, 13 pignons allégés, 3 étagements disponibles adaptés aux différentes pratiques : 9-36 (poids : 340g), 9-42 (390g) et 10-44 (410g). Prix conseillé : 265€.

Cassette Ekar | © Campagnolo

-Chaine : C13 spécifique mono-plateau, plus étroite mais tout aussi fiable grâce à l’utilisation d’un acier et d’un revêtement plus résistant. Poids : 242g / 118 maillons. Prix conseillé : 44€ (standard) et 46€ avec attache rapide.

Chaine C13 Ekar | © Campagnolo

-Corps de roue libre : Nouveau standard N3W breveté pour cassette 13 vitesses. Licence ouverte pour les fabricants de roues en signant un accord d’utilisation avec Campagnolo. Compatible avec les cassettes Campagnolo de 11 et 12 vitesses, en rajoutant en un adaptateur cannelé coté extérieur.

Corps et adaptateur N3W | © Campagnolo

-Dérailleur : Conception robuste spécifiquement adaptée aux conditions d’utilisation sévères du gravel. Développé autour de la cassette 13 vitesses avec une courbe évolutive du parallélogramme permettant de positionner la chaine au plus près des pignons. Système de verrouillage de la chape pour un démontage facile de la roue. Matière : Aluminium + Polyamide renforcé de fibre de carbone. Poids : 275g. Prix conseillé : 247€.

Dérailleur Ekar | © Campagnolo

-Leviers : Nouveau design, ergonomie améliorée. Levier gauche simple composé uniquement d’une poignée de frein. Levier droit intégrant une nouvelle gâchette interne de descente des vitesses, dont la géométrie permet une meilleure accessibilité depuis le creux du cintre. Possibilité de monter 3 vitesses d’un coup grâce au système Ultra-Shift. Poids : 420g la paire. Prix conseillé : 382€ pour le levier droit avec étrier arrière et durite, 304€ pour le gauche avec étrier avant et durite.

Poignée droite Ekar | © Campagnolo

-Etriers de frein : Hydrauliques. Design gravel et pièces internes issues des étriers haut de gamme route. Plaquettes organiques DB310. Poids : avant 110g, arrière 95g (adaptateurs inclus), Prix : vendus avec les leviers.

-Disques de frein : En acier inoxydable trempé, solide, durable et léger. Épaisseur : 1.85 mm. Disponibles en Ø140 mm (Poids : 123g) et Ø160 mm (Poids : 157g). Prix conseillé : 36€.

-Boitier de pédalier : Développé spécifiquement pour la pratique du gravel, autour d’un système d’étanchéité breveté « ProTech », évitant la pénétration de l’eau, de la boue et de la poussière. Compatible avec toutes les normes filetées et PressFit (BSA, ITA, BB86, BB30, BB30A, BB386, PF30, BB RIGHT, T47). Poids : 50g. Prix conseillé : 33€.

Campagnolo a profité du lancement de ce groupe gravel pour dévoiler par la même occasion, sa collection de vêtements Ekar, dédiée à cette discipline. Le design et les matières permettent d’affronter confortablement les terrains difficiles aussi bien pour les hommes que pour les femmes, puisqu’une ligne spécifique leur est dédiée. La collection Ekar va s’agrandir dans les prochains mois, mais elle comporte déjà des maillots, cuissards, chaussettes, casquettes et T-shirt.

Collection de vêtements hommes et femmes Ekar | © Campagnolo

Une gamme petite gamme d’accessoires orientée bikepacking avec notamment 3 modèles de sacoches, a également été créé.

Collection d'accessoires Ekar | © Campagnolo

