Vous souhaitez commencer le cyclisme et êtes à la recherche d’un vélo de route ? Voici les meilleurs vélos pour moins de 1500 €.

TRIBAN RC520

Cadre : aluminium

Groupe : Shimano 105 R7000. 11 vitesses à longue chape.

Fourche : Triban Evo avec fourreaux en carbone et pivot aluminium

Freins à disques TRP HY/RD

Roues : Triban Tubeless Ready

Pneus : Triban Resist+

Poids : 10.4 kg

Prix : 950 €

Notre avis : Ce Triban RC520 est le vélo de route idéal pour ceux qui souhaitent débuter. Équipé en Shimano 105 et de freins à disque, il saura répondre à vos attentes. Toutefois, ce vélo n’est pas adapté à la compétition et n’est pas homologué par l’UCI. Avec un poids de 10,4 kg, ce vélo est adapté à une pratique récréative et n’est pas destiné à la compétition ni à la recherche de performance.

Les plus : Le prix. Équipé en Shimano 105. Freins à disque.

Les moins : Cadre en aluminium. Pas homologué pour la compétition.

Lien : Triban RC520

Van Rysel EDR AF 105 NOIR

Cadre : aluminium

Groupe : Shimano 105 R7000

Fourche : Van Rysel en carbone et aluminium

Roues : Fulcrum Racing 6 en aluminium

Pneus : Michelin lithion 2 en 25 mm

Poids : 8.8 kg

Prix : 1100 €

Notre avis : Le Van Rysel EDR AF 105 noir n’est, certes, pas le plus beau des vélos, mais il n’en demeure pas moins polyvalent. Malgré son cadre en aluminium, le poids du vélo reste correct avec 8.8 kg affichés à la balance. Équipé en Shimano 105 R7000, ce Van Rysel est un bon rapport qualité-prix. Le cadre est, quant à lui, très simple.

Les + : Le prix. Le poids. Équipé en Shimano 105.

Les – : Cadre en aluminium.

Lien : Van Rysel EDR AF 105

Le Trek Domane AL 3 Disc Shimano Sora 2021 et 2022

Cadre : aluminium

Groupe : Shimano Sora R3000

Fourche : carbone IsoSpeed

Freins à disques Tektro C550 mécaniques

Roues : Bontrager Affinity Disc

Pneus : Bontrager R1 Hard-Case Lite 700x32c

Poids : 10.54 (2021) et 10.3 kg (2022)

Prix : 1149 €

Notre avis : Du point de vue esthétique, pas grand-chose à redire. Trek propose deux vélos avec des cadres réussis. Toutefois, ils ne sont équipés qu’en Shimano Sora R3000 (9 vitesses). C’est moins bien que ses concurrents qui possèdent un groupe Shimano plus prestigieux (Shimano 105). En revanche, malgré son poids plus important, ce Trek Domane vous garantit plus de confort durant vos sorties. Avec sa fourche en carbone IsoSpeed, les vibrations sont mieux absorbées par le vélo.

Les + : Les cadres. La fourche. Confort de route.

Les – : Le poids. Équipé en Shimano Sora R3000.

Liens : Trek Domane 2021 / Trek Domane 2022

Cannondale CAAD Optimo 2 Shimano Tiagra Noir Pearl

Cadre : aluminium

Groupe : Shimano Tiagra

Fourche : BallisTec Full Carbon

Roues : RS 3.0

Pneus : Vittoria Zaffiro, 700 x 25

Poids : 9.94 kg

Prix : 1299 €

Notre avis : Ce Canondale CAAD Optimo 2 est équipé en Shimano Tiagra (10 vitesses). C’est mieux que le Trek Domane (équipé en Shimano Sora R3000) mais ça reste moins prestigieux que pour le Triban RC520 et le Van Rysel EDR AF, tous deux équipés en Shimano 105. Avec sa fourche complète en carbone, ce Canondale garantit également un bon confort de route, le tout pour moins de 10 kilos.

Les + : Fourche complète en carbone. Confort de route.

Les – : Équipé en Shimano Tiagra.

Lien : Canondale CAAD Optimo 2

Van Rysel EDR AF ULTEGRA BLANC NOIR

Cadre : aluminium

Groupe : Shimano Ultegra R8000

Fourche : Van Rysel en carbone et aluminium

Roues : Fulcrum Racing 4 en aluminium

Pneus : Hutchinson Fusion 5

Poids : 8.6 kg

Prix : 1400 €

Notre avis : C’est le grand frère du Van Rysel EDR AF 105 NOIR. Équipé en Shimano Ultegra R8000 et avec 200 grammes de moins sur la balance, le Van Rysel EDR AF ULTEGRA coûte 300 euros de plus. À ce prix-là, vous ne trouverez certainement aucun autre vélo équipé en Ultegra. Seult petit bémol, contrairement au Trek ou au Canondale, la fourche n’est pas entièrement en carbone et ne garantit par un confort de route aussi important que ses concurrents.

Les + : Équipé en Shimano Ultegra R8000. Le poids.

Les – : Fourche pas intégralement en carbone.

Lien : Van Rysel EDR AF ULTEGRA

BMC Teammachine ALR ONE

Cadre : aluminium

Groupe : Shimano 105

Fourche : Teammachine SLR Carbon

Roues : Mavic CXP Black

Pneus : Vittoria Zaffiro Pro Slick, 25 mm

Poids : 8.9 kg

Prix : 1499 €

Notre avis : Ce BMC Teammachine ALR ONE est un excellent vélo rapport qualité-prix. Il est équipé en Shimano 105. Un groupe certes, moins prestigieux que l’Ultegra du Van Rysel, mais qui fait le travail. Avec sa fourche en carbone qui assure le confort et un poids de 8.9 kg, difficile de lui trouver des points négatifs. Les couleurs du cadre sont bien choisies pour un vélo esthétiquement réussi.

Les + : Fourche en carbone. Confort de route.

Les – : Cadre en aluminium.