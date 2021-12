Astana annonce le programme provisoire de ses leaders pour 2022

Publié le 16/12/2021 12:40

Lors du premier camp d'entraînement pré-saison 2022 à Altea, en Espagne, l'équipe Astana Qazaqstan a déterminé le programme de course provisoire de ses leaders.

Ainsi, tous les leaders de la formation Astana Qazaqstan entameront leur saison 2022 en Europe, en Espagne ou au Portugal.





Miguel Angel Lopez, Vincenzo Nibali et David De La Cruz

Ils participeront au Giro d'Italia, tandis qu'Alexey Lutsenko avec Vincenzo Nibali, Miguel Angel Lopez et Gianni Moscon envisagent de faire partie de l'équipe du Tour de France. David De La Cruz va diriger l'équipe de la Vuelta a España.

Alexey Lutsenko

Il commencera sa saison avec Jaen Paraiso Interior et Vuelta a Andalucia. A travers Omloop Het Nieuwsblad Elit et Paris – Nice, il fera sa préparation vers les classiques pavées et la classique des Ardennes, tandis que le Tour de France deviendra son plus grand objectif de la saison.

Vincenzo Nibali

Il portera à nouveau le maillot d'Astana Qazaqstan à Volta a la Comunitat Valenciana. Tirreno – Adriatico, Milano – Sanremo et le Tour des Alpes feront sa route vers le Giro d'Italia, tandis que plus tard, il pourra également participer au Tour de France.

Commençant sa saison avec Jaen Paraiso Interior et Vuelta a Andalucia, Miguel Angel Lopez visera le Giro d'Italia en tant que leader de l'équipe. Il peut aussi participer au Tour de France.

G ianni Moscon

Il dirigera l'équipe aux Classiques du Nord. Ainsi, il commencera la saison à Volta ao Algarve et Omloop Het Nieuwsblad Elit et après Tirreno – Adriatico il se concentrera sur les pavés et les classiques ardennaises. Le Tour de France sera son Grand Tour de la saison.

Davide De La Cruz

entamera la nouvelle saison à la Volta a la Comunitat Valenciana, suivie par UAE Tour et Paris – Nice. Au Giro d'Italia, il soutiendra le chef d'équipe, tandis qu'il assumera le rôle principal à la Vuelta a España.