Giro Italia 2022 : Les deux étapes des Abruzzes dévoilées

Publié le 15/02/2022 14:55

Depuis le tout premier Giro d'Italia, la région des Abruzzes fait partie du parcours et de l'histoire du Corsa Rosa, accueillant même une Grande Partenza en 2001.

Les étapes du Giro 2022 dans les Abruzzes

La prochaine édition de la course profitera de deux étapes dans la région (Isernia - Blockhaus et Pescara - Jesi), touchant les quatre provinces du territoire. Le jour de repos, entre les deux étapes, la caravane de la course s'arrêtera à Pescara.

Les détails de deux étapes qui seront accueillies par la région des Abruzzes lors du prochain Giro d'Italia ont été présentés aujourd'hui au siège de la région à Pescara. Le projet de la course de s'arrêter à Pescara, dans les Abruzzes, pour la journée de repos du lundi 16 mai entre les deux étapes a également été présenté.

Étape 9 Giro Italia 2022 : 187km, Isernia - Blockhaus

Étape 10 Giro Italia 2022 : 194km, Pescara - Jesi

Mauro Vegni, directeur du Giro d'Italia, a déclaré : " Les Abruzzes et le Giro d'Italia ont une histoire d'amour qui remonte à l'aube de la course, avec de nombreuses étapes dans la région. Je me souviens de l'historique Grande Partenza de 2001, que toutes les Abruzzes ont accueilli avec chaleur et reconnaissance, car c'est une terre de grands champions du passé et du présent, comme Vito Taccone et Giulio Ciccone, pour n'en citer que deux. Dans le Giro de cette année, les Abruzzes joueront un rôle très important étant donné l'implication du territoire dans la course sur trois jours. Elles accueilleront deux étapes et une journée de repos, au cours de laquelle les quatre provinces des Abruzzes seront touchées. L'arrivée au Blockhaus le dimanche 15 sera importante pour le classement général. L'année dernière, dans les Abruzzes, à Campo Felice, Bernal a remporté la Maglia Rosa qu'il a ensuite portée jusqu'à Milan. La reprise de la course à partir de Pescara, où nous observerons le deuxième jour de repos du Giro, sera également très importante car nous serons à mi-chemin du parcours général. Je suis sûr que cette année encore, l'accueil sera le même que celui que nous recevons chaque fois que nous arrivons dans cette belle région".

Marco Marsilio, président de la région des Abruzzes a déclaré : "Pour la sixième année consécutive, les Abruzzes reviendront à "Rosa", renouvelant ainsi leur lien profond avec l'histoire du cyclisme. Il s'agit d'une vitrine importante pour l'image de notre région mais surtout d'un événement sportif de portée internationale, apprécié dans toute l'Italie. L'arrivée au Blockhaus de Pretoro, après avoir parcouru les routes qui traversent les parcs nationaux des Abruzzes et de la Majella, mettra en évidence les compétences des meilleurs grimpeurs. L'étape de Pescara, en revanche, attirera l'attention sur la ville de D'Annunzio, puis traversera les centres de la bande côtière jusqu'à la frontière nord. Il s'agira d'un parcours exigeant et fascinant, capable d'égaler les étapes alpines les plus prestigieuses et qui, à cette occasion, célébrera le 100e anniversaire du parc national des Abruzzes".

Le Giro d'Italia et les Abruzzes, plus de 100 ans d'histoire commune

Les Abruzzes et le Giro sont indissociables depuis la première édition de la course. La région a accueilli des étapes qui sont entrées dans l'histoire de la Corsa Rosa : 112 étapes du Giro se sont terminées dans les Abruzzes : la première en 1909 (Bologne - Chieti) ; la plus récente l'an dernier à Campo Felice. Il y a également 112 départs d'étapes dans les Abruzzes. Le Giro d'Italia est parti des Abruzzes (Grande Partenza) en 2001 avec le contre-la-montre Montesilvano Marina - Pescara, remporté par Rik Verbrugghe.

À 12 reprises, les étapes se terminant dans les Abruzzes ont été décisives dans l'histoire du Giro (chaque étape étant le témoin du dernier changement de Maglia Rosa parmi les coureurs). Cela s'est également produit l'année dernière - Egan Bernal a conquis le Maglia Rosa à Campo Felice et l'a conservé jusqu'à la fin du Giro.

Étapes historiques terminées dans les Abruzzes :