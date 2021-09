La Vuelta 2022 se dévoile déjà : Découvrez le parcours des 3 premières étapes

Publié le 13/09/2021 10:35

Alors que l’édition 2021 remportée par Primoz Roglic (Jumbo-Visma) se termine a peine La Vuelta Holanda se dévoile déjà. Découvrez le parcours des 3 premières étapes.

Le Tour d’Espagne 2022 s’élancera le vendredi 19 août avec un contre-la-montre par équipes dans les rues de la ville néerlandaise d'Utrecht. La seconde étape aura lieu le samedi 20 août entre Bois-le-Duc (‘S-Hertogenbosch) et Utrecht. Le dimanche 21 août, le peloton tracera sa route à travers la région du Brabant-Septentrional avec une étape en boucle dont le départ et l'arrivée auront lieu au même endroit, dans la ville de Breda. La présentation des équipes aura quant à elle, lieu le jeudi 18 août, au cœur de la ville d'Utrecht. Une cérémonie qui servira de top départ au lancement officiel de La Vuelta des Pays-Bas.

Trois étapes de la Vuelta 2022 aux Pays-Bas

La Vuelta 2022 traversera 34 villes et communes néerlandaises lors de ses trois premières étapes. Le comité organisateur local, formé par les villes d'Utrecht, Breda et Bois-le-Duc et les provinces d'Utrecht et du Brabant-septentrional est piloté par la maire d'Utrecht, Sharon Dijksma : « Nous connaissons enfin la date officielle. Nous attendions avec impatiente le moment de remettre en route le projet de La Vuelta Holanda. Nous préparons un merveilleux évènement avec les résidents et entrepreneurs locaux, pour que tout le monde puisse en profiter, sans oublier nos invités internationaux. L'objectif est de renforcer plus que jamais les liens particuliers qui existent déjà entre l'Espagne et les Pays-Bas. »

Un point de vue partagé par Javier Guillén, directeur général de La Vuelta : « Nous annoncont enfin les nouvelles dates d’un projet qui nous tient à cœur et sur lequel nous travaillons depuis presque six ans. Ces mois d'attente n'ont pas atténué l’ésprit de collaboration, l'enthousiasme et l'ambition que nous partageons depuis le premier jour avec nos amis néerlandais pour l'organisation de ce départ officiel. Un départ historique pour le cyclisme espagnol et néerlandais. »

De nombreuses activités au programme de la Vuelta

Le programme des activités liées au départ officiel de La Vuelta depuis les Pays-Bas sera chargé. Les événements organisés pour assurer l'ambiance dans les régions et les villes traversées commenceront avec plusieurs mois d'avance, pour que le projet de La Vuelta Holanda ne soit pas limité aux trois étapes qu’accueillera le pays. Le comité local a tissé un réseau de contacts avec les clubs sportifs, les écoles, les institutions culturelles et les entrepreneurs locaux, dans le but de recueillir un maximum d'idées et mettre en place un vaste programme d'activités autour de la thématique du vélo, la vie urbaine et le développement durable. Le départ officiel de La Vuelta depuis les Pays-Bas célèbre également un anniversaire très particulier pour la ville d'Utrecht, qui fêtera les 900 ans de sa reconnaissance en tant que ville.

Le parcours des 3 premières étapes de la Vuelta 2022

ÉTAPE 1

UTRECHT > UTRECHT

ÉTAPE 2

‘S-HERTOGENBOSCH > UTRECHT

ÉTAPE 3

BREDA > BREDA