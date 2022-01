La Vuelta 2023 : Barcelone accueillera les 2 premières étapes

Publié le 24/01/2022 17:52

C’est dans la ville de Barcelone qu’aura lieu le contre-la-montre inaugural du Tour d’Espagne 2023. La ville catalane accueillera aussi l’arrivée de la seconde étape. Explications…

Barcelone est la seconde plus grande ville d’Espagne, mais aussi un peu le parent pauvre du Tour d’Espagne. Selon un communiqué de presse des organisateurs de la course, en 2023, la capitale de la Catalogne verra la Vuelta passer à deux reprises. Cela faisait un bon moment que la course ne s’était pas arrêtée dans cette ville bordée par la Méditerranée. En 2023, cette capitale régionale cosmopolite verra passer deux étapes du Tour d’Espagne.





Barcelone à l’honneur de la Vuelta 2023

Il faut remonter à 1962 pour trouver un départ depuis la ville de Barcelone du Tour d’Espagne. La dernière visite de la Vuelta dans la ville catalane remonte, quant-a-t-elle à 2012. 11 années de disette donc pour la capitale régionale qui verra en 2023 le contre-la-montre inaugural se dérouler entièrement dans les rues de la ville. C’est en 1978 que le dernier contre-la-montre fut organisé à Barcelone et il avait vu la victoire d’un certain Bernard Hinault alors jeune professionnel.

En plus du départ de la Vuelta 2023, Barcelone sera la ville où seront organisés la cérémonie de présentation des équipes, mais aussi le tournage du spot officiel de l’épreuve. Après le contre-la-montre inaugural, la capitale catalane recevra aussi l’arrivée de la seconde étape du Tour d’Espagne 2023. Notez que la municipalité de la ville favorise grandement l’utilisation du vélo comme moyen de transport urbain.