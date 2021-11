Le grand final du Giro Italia 2022 se tiendra à Vérone

Publié le 11/11/2021 12:25

Après avoir déjà dévoilé une série d'étapes du Giro Italia, voici la dernière étape, la grande finale du Giro d'Italia - un contre-la-montre individuel se terminant à Vérone, à l'intérieur des Arènes de Vérone.

Ce 105e parcours du Giro, avec 7 étapes pour les sprinteurs, 6 étapes vallonnées, 6 étapes de haute montagne et 2 contre-la-montre individuels. 3410,3 kilomètres seront parcourus, avec 51 000 mètres de dénivelé. La Grande Partenza de Hongrie du 6 mai sera la quatorzième à se dérouler depuis l'étranger. Vérone accueillera pour la cinquième fois la dernière étape du Giro

Ce sera la cinquième fois que le Giro se terminera à Vérone, après les éditions de 1981, 1984, 2010 et 2019 : autant de contre-la-montre individuels qui ont couronné les succès au classement général de Battaglin, Moser, Basso et Carapaz.

Le Champion du Monde ITT UCI Filippo Ganna a déclaré : « Le Giro d'Italia 2021 a commencé en rose pour moi à Turin et s'est terminé en rose pour l'équipe avec Egan Bernal : ce serait bien de répéter cela l'année prochaine. Quiconque prendra la tête du classement général après le contre la montre à Budapest portera le maillot rose pendant quelques jours. Ensuite, le contre-la-montre final avec l'arrivée aux Arènes de Vérone sera spectaculaire et décisif pour couronner le vainqueur. Ce sera un Giro très intéressant ».





VERONE - VERONE (Colline Veronesi) Contre-la-montre : 17,1 km – 280 m - ***





Un contre-la-montre sur le Circuito delle Torricelle ( celui des Championnats du Monde UCI) qui se déroulera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sa première partie longe des chaussées rectilignes et très larges. S'ensuit ensuite une montée d'environ 5%, avec quelques "bosses" et une route un peu plus étroite. Après le GPM et un passage intermédiaire en haut de la montée, les coureurs s'attaqueront à 4km de descente rapide. Un dernier kilomètre le long des rues de la ville suit avec quelques virages difficiles avant l'arrivée de la dernière étape sur la Piazza Bra et les Arènes de Vérone.

Mauro Vegni, directeur du Giro d'Italia, a déclaré : « Ce Giro a été développé afin de donner aux coureurs l'opportunité de se battre pour le maillot rose et le classement général dès les toutes premières étapes. Ce sera l'un des itinéraires les plus difficiles de ces dernières années avec près de 51 000 mètres de dénivelé positif. Il y aura beaucoup d'étapes difficiles dès notre retour en Italie après les trois en Hongrie. Nous avons voulu inclure dans le parcours une sélection de montagnes qui ont façonné l'histoire de notre course comme la Santa Cristina - qui sera la Montagna Pantani - le Mortirolo, le Pordoi (Cima Coppi) et le Passo Fedaia au pied de la Marmolada. Ces ascensions seront incluses dans les deux étapes clés du Giro, la Salò - Aprica (qui sera également la Forzato Wine Stage) et la Belluno - Marmolada (Passo Fedaia). Aussi les deux contre-la-montre (à Budapest et à Vérone entre la Colline Veronesi) auront un rôle important à jouer : le premier car il devrait attribuer un nouveau maillot rose qui pourrait être porté plusieurs jours tandis que le second pourrait être décisif de ce Giro et changera définitivement le Classement Général.